Dopo Sucic e Luis Henrique, l'Inter continua a lavorare sodo sul mercato e la priorità oggi è diventato un attaccante. Arnautovic e Correa hanno salutato a fine contratto, su Taremi sono in corso riflessioni e si valuteranno eventuali offerte, Pio Esposito è tornato infortunato di playoff con lo Spezia: serve una punta nell'immediato. Due per non ripetere gli errori degli ultimi anni.

Il Corriere dello Sport conferma la trattativa avanzata con il Manchester United per Hojlund: è lui il prescelto per scortare la Thu-La. "L'Inter si è mossa già da diverse settimane. Per la verità, il fronte era addirittura doppio e comprendeva pure Zirkzee. Ma il Manchester United pensa di trattenere l’olandese e così avanti tutta sull’ex-Atalanta - si legge -. Che ha già dato la sua disponibilità al ritorno in Italia e anche a sposare la causa interista. Nessun muro nemmeno da parte dei Red Devils, semmai il nodo è la formula dell'operazione". In Viale Liberazione puntano a un prestito con semplice diritto di riscatto, altrimenti obbligo ma legato ad alcune condizioni, mentre lo United insiste per una cessione immediata a titolo definitivo. Prezzo 40-45 milioni.

Per la difesa, invece, occorre ringiovanire e allora il mirino si posta su Leoni del Parma, che proprio Chivu ha consacrato nel calcio dei grandi. Il costo si aggira sui 15 milioni, ma il Parma spera in un'asta. Con la permanenza di Acerbi e De Vrij per un'altra stagione, Leoni avrebbe il tempo di maturare e imparare.