Intervenuto nel corso del Festival della Serie A, il doppio ex di Parma e Inter Fausto Pizzi commenta l'arrivo in nerazzrro di Cristian Chivu come nuovo allenatore: "Ha dimostrato di essere un allenatore molto empatico, a Parma alla prima esperienza è entrato velocemente nella testa dei giocatori, cambiando modulo e in breve tempo ha ottenuto risultati importanti. Ha già dimostrato di essere un allenatore di personalità, poi passi ad un club come l’Inter, pressione e aspettative sono di altro livello. Però l’Inter lo conosce bene, sanno con chi hanno a che fare e come lavora, è una scommessa ma sulla persona non c’è dubbio, lo conoscono bene".

Pizzi si sofferma anche sul futuro di Ange-Yoan Bonny, attaccante voluto fortemente dai nerazzurri: "È una punta di movimento, con Fabio Pecchia faceva il centravanti ma con altre caratteristiche rispetto a Pellegrino. È uno che si crea le occasioni. Se dovesse andare all’Inter ritroverebbe un allenatore che lo conosce bene e saprebbe trovargli un ruolo adatto. Taremi, Correa e Arnautovic hanno collezionato presenze nonostante il rendimento avuto. A livello caratteriale, Bonny mi sembra però sia un giocatore che soffre quando non trova continuità. Ma le partite son tante, ci son cinque cambi. È destinato a palcoscenici più importanti di Parma, con tutto l’amore e il rispetto che ho per la piazza. È un 2003, è molto giovane. Deve maturare sotto porta, tante volte non è cinico e spietato nel trovare la rete. Quest’anno ha fatto 6 gol che non sono pochi, ma altrettante son state le occasioni sprecate. Con qualche gol in più sarebbe stato ancora più ricercato da club importanti, se mantiene quanto fatto intravedere può diventare uno dei giocatori più importanti della Serie A".