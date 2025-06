"Buongiorno a tutti, a nome mio e dello staff siamo molto onorati di essere qui con grande entusiasmo e voglia di vincere, che è la cosa più importante". Comincia con queste parole il primo discorso di Simone Inzaghi nello spogliatoio dell'Al Hilal, come testimoniato da un video pubblicato sui social dal club arabo.

"Abbiamo fiducia in tutti voi, poi quando ci saranno anche tutti gli altri giocatori parleremo più a fondo, però dobbiamo prepararci bene anche in questi giorni anche se siamo pochi. Otto persone sono venute con me dall'Italia, li conoscerete con calma quando ci saremo tutti, mentre due ragazzi li abbiamo trovati qui ma ho già preso ottime referenze. In questi giorni saremo questi per andare a giocare il Mondiale per Club, poi avrete tre settimane di riposo perché è stata una stagione lunga per tutti, per me e il mio staff compresi. Grazie".