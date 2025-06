Sono quattro i nerazzurri protagonisti questa sera con le rispettive Nazionali. Maglia da titolare per Denzel Dumfries in Finlandia-Olanda e per Kristjan Asllani in Albania-Serbia.

Solo panchina per De Vrij (Olanda) e Arnautovic in Austria-Romania. Da valutare un loro possibile impiego a partita in corso. Per Olanda e Austria si tratta della prima partita di qualificazione per i Mondiali 2026, l'Albania invece ha già giocato due volte, collezionando una vittoria e una sconfitta.