Commentando il finale di stagione da incubo dell'Inter, Denzel Dumfries non ha nascosto di essere rimasto spiazzato anche per quanto accaduto nelle ore immediatamente successive alla débâcle in finale di Champions League contro il PSG, quando Simone Inzaghi ha comunicato ufficialmente di voler chiudere la sua storia con i nerazzurri: "Siamo arrivati ​​all'Inter nello stesso periodo, quattro anni fa: con tutto lo staff, l'allenatore e i giocatori abbiamo formato una famiglia - ha raccontato l'olandese ad Algemeen Dagblad -. Non ho più visto di persona Inzaghi da allora, non c'è stato spazio per farlo in tutta quella confusione, ma ci siamo sentiti. L'ho ringraziato per la collaborazione. È stato un po' uno shock, ma a volte le cose vanno così. Si entra in una nuova fase con un nuovo allenatore. Speriamo di rifarci in questa stagione e di vincere qualche trofeo".

Infine, l'ex PSV ha tracciato un bilancio della stagione: "Personalmente, sono soddisfatto perché penso di aver fatto una buona annata. Credo di essere cresciuto come giocatore, anche mentalmente. Ma certamente questo epilogo di squadra non era nei piani. Una stagione senza trofei è dura da accettare. A volte ti svegli e pensi: 'cosa è successo'?".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!