Ospite a 'Legendary referee', durante il Festival della Serie A, lo storico arbitro Pierluigi Collina, nel suo intervento dal palco, ha ampiamente parlato di vari aneddoti legati al suo passato, ma anche del calcio di oggi, dell'evoluzione del ruolo degli arbitri. Tra gli argomenti trattati, spazio anche ad un ricordo legato ad un derby d'Italia:

Con Hodgson fu praticamente il protagonista della prima On Field Review.

"È un'Inter-Juventus del 1997, avevo esordito in A nel ’91 e quindi ero ancora in crescita. Dopo 20 minuti parte Ganz verso la porta della Juve: Peruzzi para, riprende palla Ganz e fa gol. L’assistente va a centrocampo, con Ganz che sembrava in fuorigioco: io dico ‘boh, ci sarà qualcuno che lo tiene in gioco’, non è possibile che l’assistente non alzi la bandierina. Poi tutti a protestare e sento l’assistente rispondere a un giocatore: ‘l’ha colpita all’indietro’. Credo si parlasse di Montero, ho capito che era quello il motivo, non il mancato fuorigioco: io avevo la certezza che l’avesse toccata Zamorano in avanti. Gli chiesi se Ganz fosse in fuorigioco, lui mi disse di sì ma che l’aveva toccata Montero all’indietro. Per cui non sapevo cosa fare: annullare il gol era complicato, dovevo giocare 70 minuti e non potevano diventare un calvario. Il primo a cui spiegare era Bergomi in campo: lui protestò, gli dissi di credermi. Poi il problema sono le panchine: andai nella buca e mi sembrava naturale, per parlare con una persona che è a un metro e mezzo di me, mettere il ginocchio a terra. È diventata una foto iconica".