Zvonimir Boban, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato così del delicato e particolare momento dell'Inter, che ha concluso la stagione agonistica senza vincere nemmeno un titolo: "Per gli interisti la finale ha rovinato la bellezza della semifinale ma per il calcio no. Inter-Barcellona 4-3 rimarrà un monumento del calcio, partita di una bellezza unica. Calcio allo stato puro, calcio di una bellezza assoluta".