La rinuncia della Spal al prossimo campionato di Serie C spalanca le porte all'iscrizione dell'Inter Under 23. Come conferma Tuttosport, la squadra sarà gestita dal vice direttore sportivo della prima squadra Dario Baccin (coadiuvato da Andrissi), mentre in panchina dovrebbe accomodarsi l'ex nerazzurro Stefano Vecchi, reduce dall'esperienza a Vicenza. I nerazzurri giocheranno a Monza.