Cristian Chivu non troverà Marko Arnautovic nel gruppo che avrà ai suoi ordini all'Inter. La notizia, peraltro già abbondantemente annunciata, è stata praticamente certificata dallo stesso giocatore austriaco, che al termine della partita di Vienna contro la Romania è stato raggiunto dall'emittente rumena AntenaSport, che gli ha chiesto proprio del neo allenatore nerazzurro. Che ha avuto come compagno nell'anno del Triplete e del quale parla così: "Per me personalmente, il mio tempo all'Inter è finito. Non ci sarò più. Sono molto contento della nomina di Cristian, ho giocato con lui. Ho già parlato con lui, è un allenatore giovane e ambizioso. Ha molte qualità e può aiutare il gruppo, ma la cosa più importante è che ama questa squadra, ha amato l'Inter per tutta la vita".

Arnautovic conclude con un auspicio: "È un allenatore, ma pensa come un giocatore e penso che farà bene. Auguro il meglio all'Inter e a Cristian e credo che la prossima stagione saranno campioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!