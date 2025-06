Come da programma, nella giornata di domani è previsto che l'Inter torni ad allenarsi al 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile. La seduta è in agenda alle 16 e, salvo imprevisti, sarà la prima diretta da Cristian Chivu, allenatore nerazzurro in pectore, che la mattina sarà a Parma per chiudere definitivamente il rapporto professionale con i gialloblu.

