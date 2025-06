Il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani ha commentato per SuperSport il pareggio tra Albania e Serbia, contraddistinto anche da un errore dal dischetto dell'ex interista Rey Manaj: "Ci è mancato solo il gol. Abbiamo dimostrato qualità, abbiamo giocato molto bene, soprattutto con i nostri tifosi, siamo contenti, ma non abbiamo segnato. Volevamo tutti la vittoria, ma ora pensiamo alla prossima partita. Aspettavamo questa partita da tempo, questa squadra ha molta qualità, ci mancano solo i gol, speriamo che arrivino nelle prossime partite".

Tornando sull'errore di Manaj, Asllani aggiunge: "Credo che Manaj non abbia bisogno di supporto, ha esperienza, ha giocato tanto con la Nazionale e con la sua squadra. I rigori si possono sbagliare, la sua attenzione e la sua testa sono rivolte alla prossima partita. Non me la sentivo in quel momento di tirare il rigore, però mi sarebbe piaciuto segnare. Alla fine però è andato lui. Ha sbagliato, ma non c'è problema".