Tra gli obiettivi di mercato in comune di Inter e Juventus ci sono anche gli italiani Gianluigi Donnarumma e Giovanni Leoni. A confermare l'interesse bianconero è La Gazzetta dello Sport: l'assalto al portiere arriverà solo nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il rinnovo con il PSG, mentre i nome del giovane centrale del Parma si aggiunge a quelli di Pietro Comuzzo e Diego Coppola.

Attenzione anche a Davide Frattesi e Giacomo Raspadori, giocatori che nelle ultime settimane sono stati immaginati da alcuni media come protagonisti di una scambio tra Inter e Napoli. "Frattesi e Raspadori sono nei radar da anni: molto dipenderà dai nuovi equilibri dell’Inter e dal Napoli di Antonio Conte", sintetizza la rosea.