Sam Beukema, difensore del Bologna grande obiettivo delle big italiane per il prossimo mercato estivo con Napoli e Inter in prima fila, rivela quelle che sono le sue ambizioni future all'emittente neerlandese ESPN: "Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono, perché ho i miei obiettivi e le mie ambizioni personali. Voglio ottenere il massimo e se quel treno arriverà davvero, potrei saltarci sopra. Che sia quest'estate o l'anno prossimo, resta da vedere". La sua idea, comunque, sarebbe quella di rimanere nel nostro Paese: "Adoro la passione degli italiani. Mi piace anche il calcio, è molto tattico, a un livello più alto rispetto a quello dei Paesi Bassi. Adoro la vita lì e il cibo delizioso. Mi sto divertendo molto in Italia. Ho imparato certe cose a cui non avrei mai pensato quando giocavo come difensore nei Paesi Bassi. È una grande competizione, soprattutto per un difensore, per crescere ulteriormente".

Il sogno è quello di tornare a sentire l'inno della Champions League: "Mi viene la pelle d'oca. Voglio sentirlo suonare ogni anno. Quanto è bello misurarsi con club come Liverpool e Dortmund? Mi è piaciuto molto e lo porterò con me nello zaino". Altro obiettivo dichiarato, la Nazionale del suo Paese: "La nazionale olandese era un sogno, ma ora è diventata un obiettivo. Continuerò a lavorare sodo e spero che un giorno mi venga chiesto di farne parte".