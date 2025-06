Grande giornata per Tajon Buchanan, esterno di proprietà dell’inter che ha trascorso la seconda parte della stagione in prestito al Villarreal. Una serata da incorniciare per il canadese che è stato protagonista, assieme a Jonathan David, della vittoria in amichevole contro l’Ucraina. Due assist e un gol per Buchanan nella partita che alla fine è terminata 4-2.