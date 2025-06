L'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter porterà anche al lancio di diversi giovani. Ne è sicuro il Corriere dello Sport. Il primo che potrebbe essere testato subito già al Mondiale per Club è Valentin Carboni, fermo dallo scorso ottobre per il grave infortunio al ginocchio ma pronto a tornare a disposizione, mentre il secondo potrebbe essere Francesco Pio Esposito, già allenato dal romeno nella sua esperienza nella giovanili nerazzurre.

Negli USA ci sarà anche Sebastiano Esposito, mentre a centrocampo verranno fatte delle riflessioni per Giovanni Fabbian, classe 2003 ora al Bologna ma sul quale i nerazzurri vantano una recompra di 12 milioni entro il primo luglio. Da valutare anche gli altri giovani mandati in prestito: sia Akinsanmiro che Aleksandar Stankovic "rientreranno alla base in attesa di nuove valutazioni", si legge. E poi ci sono i giovani della Primavera attuale, con i vari De Pieri, Aidoo, Berenbruch e Cocchi che hanno già festeggiato l'esordio in prima squadra.

