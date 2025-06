Fra pochi minuti, Francia e Germania scenderanno in campo per contendersi la medaglia di bronzo della Nations League del 2025. Una partita fra deluse nella quale il CT transalpino Didier Deschamps decide di dare fiducia a Marcus Thuram: l'attaccante dell'Inter sarà schierato dal primo minuto in attacco, insieme a Randal Kolo Muani e Kylian Mbappé. Anche questa volta, partirà dalla panchina l'altro nerazzurro Benjamin Pavard.