Ora che il calendario della Serie A 2025-2026 è stato diramato, diventa ora possibile capire quali partite di Inter e Milan saranno implicate nei giorni della chiusura dello stadio di San Siro, che sarà a disposizione del CIO per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina tra gennaio e febbraio, quando verranno effettuati il restyling finale e i necessari collaudi in vista dell’arrivo delle delegazioni internazionali e dei giornalisti accreditati. Come riporta il quotidiano Il Giorno, l’obiettivo dei due club è minimizzare i disagi per i tifosi rossoneri e nerazzurri ed evitare di perdere gli incassi per le partite casalinghe. Una doppia partita interna che consentirà alle due squadre di essere entrambe in trasferta nella giornata del weekend che ruota intorno al 1° febbraio, pochi giorni prima della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Milano-Cortina: la 23esima giornata della Serie A, infatti, prevede Bologna-Milan e Cremonese-Inter

Le ultime indiscrezioni raccontano che il Meazza sarà però consegnato al Comitato Olimpico il 26 gennaio, il giorno dopo Inter-Pisa, che sarà giocata dunque a San Siro. Eppure lo scorso 10 maggio il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli aveva anticipato che San Siro sarebbe rimasto chiuso per la Serie A e la Champions “dal 10 gennaio all’8 febbraio”, costringendo dunque i due club calcistici milanesi a traslocare per due o tre partite casalinghe: Milan-Lecce del 18 gennaio, Inter-Pisa del 25 gennaio e Milan-Como dell’8 febbraio 2026, due giorni dopo la cerimonia olimpica. Uno scenario “hard“ che dovrebbe essere ridimensionato per evitare le “trasferte casalinghe“ alle due squadre: Milan-Lecce e Inter-Pisa si giocheranno al Meazza, mentre per Milan-Como potrebbe essere studiata la soluzione del posticipo di qualche ora per poter consentire di giocare la gara a Milano.