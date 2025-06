"Rimane l'esperienza del vissuto di questa stagione, un bel campionato pieno di grandi soddisfazioni da parte dei ragazzi. Una grandissima competizione da inizio a fine, che ci ha visto prevalere sugli altri. Il percorso è fondamentale ed è stato certificato da una bellissima vittoria". Esordisce così, Massimo Tarantino al Festival della Serie A di Parma, dove è stato pizzicato da TMW che lo ha ascoltato su vari temi: dal successo con la Primavera dell'Inter, laureatasi campione d'Italia, allo switch di panchina in prima squadra. Di seguito tutte le parole del responsabile del settore giovanile all'Inter.

In cosa consiste il vostro metodo?

"La cosa più importante è mettere loro al centro del progetto, capire di cosa hanno bisogno loro e non tanto di cosa abbiamo bisogno noi. Farli crescere e mettere a disposizione tutto ciò che può dare il club, senza mettere fretta: questo proviamo a mettere in tutte le squadre giovanili, anche nella Under 23".

Ci racconta di Chivu, lei che lo ha visto all'opera.

"Posso dire che con lui ho vissuto un anno splendido. Persona meravigliosa, è bravissimo nella gestione dei ragazzi e il suo percorso sportivo gli permette di avere competenze oltre che carisma. Questo il Chivu che ho conosciuto, poi il resto dipende da tanti fattori. Sono felice che possa continuare a crescere nel suo percorso formativo".

Qual è la distanza tra i nostri giovani e quelli che giocano all'estero?

"Sicuramente è una combinazione di tanti fattori. Sono convinto e confermo che in Italia il talento nasca, sicuramente è da migliorare il processo formativo. E poi ci vuole un po' più di coerenza e coraggio, fuori i 2006 giocano in Champions… Questa deve essere una delle sfide del nostro sistema calcio".

Zanchetta sarà confermato in panchina?

"Ha fatto una stagione bellissima all'interno dell'Inter, ha vinto lo Scudetto Primavera ed è normale che sia ambito. Faremo tutte le valutazioni con lui e lo staff, siamo contenti di tutti gli allenatori delle giovanili Inter, si sono allineati benissimo al sistema tracciato. L'Inter prenderà la scelta corretta per poter valorizzare tutti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!