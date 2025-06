Cristian Chivu verrà ufficializzato all'inizio della prossima settimana come nuovo allenatore dell'Inter, ieri rimasto a lungo in sede per la definizione del contratto ma anche per programmare della trasferta negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, organizzare il ritiro e fare le prime telefonate ad alcuni giocatori del gruppo. Lo riferisce Tuttosport, aggiungendo anche che si è parlato pure di mercato.

In attacco ci saranno due o tre rinforzi, considerando le partenze certe di Arnautovic e Correa e quella eventuale di Taremi. Negli USA potrebbero avere una chance i giovani Valentin Carboni e Pio Esposito, ma l'obiettivo principale è Rasmus Hojlund: lo United vorrebbe cederlo a titolo definitivo per 45 milioni, mentre i nerazzurri propongono un prestito con diritto di riscatto nel 2026 che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Tra gli obiettivi c'è anche Bonny del Parma, corteggiato anche dal Napoli che ha messo nel mirino Frattesi: da non escludere uno scambio tra il centrocampista e Raspadori, cercato anche dal Bologna (gli azzurri vorrebbero Ndoye).

Si cerca anche un giovane centrale di difesa: il preferito è Leoni del Parma (ci sono anche Juve e Milan), a seguire De Winter e Lucumì. "In caso di partenza di Asllani - oltre a Frattesi - arriverà anche un centrocampista: piacciono Rovella (difficile), Nicolussi Caviglia e Bernabé", chiosa TS.

