Fermatosi a rispondere alle domande dei giornalisti presenti, il ct del Canada, Jesse Marsch, dopo la vittoria contro l'Ucraina ha parlato anche dell'interista Tajon Buchanan, autore di un gol e un assist. "Ho solo cercato di incoraggiare Tajon a continuare a essere aggressivo, ad andare in attacco quando ha la palla, a divertirsi, a dimostrare chi è, usando la sua velocità e la sua forza atletica. Fin dall'inizio, volevo che fosse aggressivo e che lo dimostrasse, e lo ha fatto, mettendo alle strette il difensore che doveva marcarlo per tutta la partita".

Sul post-infortunio:

"Si sta rimettendo in forma dopo l'infortunio, e deve continuare a impegnarsi e ad adattarsi all'aggressività che stiamo creando. Più ci riesce, più riesce a sviluppare sicurezza e fiducia in se stesso",

Sul gol di TJ al Barça:

"Ero così felice di vederlo segnare a Barcellona. Che esperienza incredibile per un ragazzo come lui, e sapevo che avrebbe contribuito ad aumentare la fiducia in lui".