Intervenuto in diretta a Sportitalia, l'amministratore delegato del Parma Federico Cherubini è stato interpellato sull'addio di Cristian Chivu, ormai prossimo a firmare l'accordo che lo legherà all'Inter. Se l'aspettava? “Che potesse avere delle opportunità sì, così importante no. Auguro il massimo a Christian, abbiamo vissuto mesi intensi e ha dato un contributo straordinario per raggiungere un obiettivo difficile. Abbiamo accolto questa decisione con grande serenità”.

Cosa vi ha detto Chivu?

“Due settimane fa dissi che avevamo un’opzione unilaterale in nostro possesso da poter esercitare ma che non era nostra intenzione farlo. Oggi Cristian magari aveva altre idee, era inutile bloccarlo. Abbiamo preferito aspettare e vedere cosa succedeva. L’Inter è stata corretta, ci ha informato dei passi, tutto è accaduto in maniera serena”.

Lei lo avrebbe confermato?

“Ci saremmo seduti a parlare per capire se quella voglia che c’era a febbraio fosse la stessa. Avevo incontrato Chivu la scorsa settimana, ma capivo che c’era qualcosa di diverso da febbraio”.