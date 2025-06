Il futuro di Nicola Zalewski all'Inter è tornato in bilico dopo le ultime vicissitudini legate al cambio di guida tecnica dei nerazzurri. L'esterno italo-polacco di proprietà della Roma si trova all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro, e pur avendo dichiarato in più occasioni di avere come obiettivo la permanenza a Milano, la situazione sembra ancora lontana dall'essere definita.

Come svelato da Filippo Biafora, firma del quotidiano Il Tempo, in risposta ad un utente di X che gli chiedeva lumi sul dossier, la situazione è però in stand-by: l'opzione scade il 18 giugno e al momento il club nerazzurro non l'ha ancora esercitata.

