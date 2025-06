Analisi a tutto tondo sulla Serie A, quella offerta da Bobo Vieri dal palco della Milano Football Week. L'ex attaccante nerazzurro, soffermandosi sull'Inter, non vuole sentir parlare in alcun modo di flop dopo la sconfitta nella finale di Champions League: "Allora, l’Inter ha giocato malissimo, su questo niente da dire. Però io le finali di Champions voglio sempre giocarle, è sempre un grande traguardo. Quindi l’Inter raggiungendo due finali in tre anni ha fatto un miracolo. Soprattutto per il budget che ha. L’Inter non spende i soldi di Barcellona, Real Madrid o Psg. Però mi spiace che sia andato via Simone Inzaghi. Certo, poteva fare qualcosina di più, lo scudetto era alla sua portata quest’anno. L’Inter è una squadra forte, ha due giocatori per ruolo: non si raggiungono due finali di Champions in così poco tempo per caso…”.

Toccando il tema Juventus, Vieri aggiunge: "Con Igor Tudor la squadra era un po’ più unita. La sua missione era arrivare al quarto posto e lui l’ha centrato. Ma non sarà facile neanche per lui la prossima stagione. Thiago Motta? Allenare in Italia non è facile per nessuno, per vincere il campionato servono giocatori forti e la Juve al momento è inferiore all’Inter. Resta il fatto che i bianconeri durante la stagione hanno fatto delle partite inaccettabili e questo non deve più succedere”.

