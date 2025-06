Nel corso del suo intervento dal palco del Festival della Serie A, Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha fatto il punto anche sulla squadra Under 23 che farà il suo debutto la prossima stagione: "Monza è una possibile destinazione. Il gruppo si allenerà ad Interello, il nome però non lo sappiamo ancora. Abbiamo la fortuna di avere una squadra con tanti talenti, alcuni hanno esordito. Mi viene in mente Luka Topalovic, un giocatore di talento, ma anche Matteo Lavelli, Mattia Spinaccè. Sono tutti ragazzi con potenzialità, hanno bisogno di continuare il loro percorso di crescita".