Anche Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Milan, valuta come una prova di coraggio la scelta da parte dell'Inter di affidare la propria panchina a Cristian Chivu. Queste le sue parole a Sky Sport: "Scelta coraggiosa, anche se dovuta perché Chivu ha ottenuto ottimi risultati nel vivaio dell'Inter e poi ha salvato il Parma. Penso che la scelta sia coraggiosa però per Beppe Marotta e per chi ha scelto Chivu sicuramente sarà stata l'opzione giusta".