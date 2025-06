Arrivato a Parma per il Festival della Serie A, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai cronisti presenti esprimendo tutta la sua fiducia verso l'ex compagno Cristian Chivu, che domani diventerà ufficialmente il nuovo allenatore dei nerazzurri: "Guardiamo in avanti con un allenatore di cui siamo convinti e che conosce l'ambiente. Ci sono tutti i presupporti per far bene, ora dobbiamo fare un grande lavoro tutti insieme. Cosa porterà alla squadra? Io credo che Cristian sia un ragazzo perbene, di grande personalità e dimostra grande senso di appartenenza".

Se la sente di promettere ai tifosi un grande mercato?

"Di sicuro faremo il possibile per fare una squadra che sia molto competitiva. Ora parleremo con il mister per capire quali siano le sue esigenze ma l'idea è quella lì".

Come giudica l'esonero di Spalletti?

"L'ho saputo poco fa, mi dispiace perché conosco il Mister e so quanto teneva a far bene con l'Italia. Mi auguro con tutto il cuore che l'Italia possa qualificarsi per il prossimo Mondiale".

