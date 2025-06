Il sito Fantacalcio.it è riuscito a intercettare in quel di Parma l'ex attaccante dell'Inter e dei gialloblu Adriano, che racconta la sua emozione per il ritorno in Emilia: "Tornare a Parma è per me un piacere, qui ho imparato tantissimo a giocare a calcio davvero; per me è stata una scuola. Sono molto emozionato e grato".

Inevitabile però per l'Imperatore parlare della sua Inter: "Ovviamente sono dispiaciuto per la finale di Champions League, abbiamo perso in quel modo... peccato per la squadra! Purtroppo il calcio è così. Cristian Chivu l'uomo giusto? Io guardo poco le partite in Italia perché sono un po' lontano, ma spero per l'Inter che Chivu possa fare bene". Fra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, Adriano fa la sua scelta senza esitazioni: "Dico Lukaku".

