"Ieri sera abbiamo parlato col presidente Gabriele Gravina, col quale siamo sempre in contatto. Mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale". Con queste parole Luciano Spalletti annuncia in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Moldova, l'esonero dall'incarico di selezionatore dell'Italia. Il tecnico di Certaldo ha anche aggiunto: "Dopo la partita farò la risoluzione del contratto. Io non avevo nessuna intenzione di mollare. Io soprattutto quando le cose non vanno bene preferisco restare al mio posto, continuare a fare il mio lavoro. Però poi esonero è e devo prenderne atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto e ne devo prendere atto. Visto che i risultati sono questi devo assumermi le responsabilità che ho, ho ricevuto dalla Federazione tutto il sostegno possibile. Anche se io avrei continuato devo accettarlo, sono dispiaciuto di me stesso. Vincere e convincere domani sera sarà sicuramente importante per aprire il ciclo a chi verrà dopo di me".

Spalletti ha poi proseguito: "Ero convinto che sarei arrivato ai Mondiali, non è che ora mi crolli il mondo da un punto di vista professionale quando perdi delle partite. Adesso però vorrei parlare della partita, tanto questa cosa non è modificabile. Quello che è fondamentale sarà giocare domani una partita degna della maglia che indossiamo".

Pensi di non aver trovato il feeling giusto con alcuni giocatori?

"Siccome non fate mai domande a caso, ditemi nome e cognome... Io il feeling l'ho trovato con tutti, penso che visto quanto successo ultimamente bisogna lavorare sull'appartenenza e sulla gioia del giocare per la Nazionale. Due discorsi su questo tema li ho fatti, ma per quello che è il mio carattere ho lisciato forse troppo, sono andato verso gli abbracci e il fatto di comprendere tante cose. Ho cercato di essere più amico e più disponibile nelle richieste di allenamento, poi mi farebbe piacere se qualcuno ha raccontato qualcosa per telefono".

Arrivata una domanda sul fatto se si sentisse tradito da qualcuno, Spalletti prova ad abbozzare una risposta per poi lasciare la sala conferenze tra qualche applauso.