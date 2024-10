Subentrato al 27esimo a Francesco Acerbi, uscito anzitempo a causa di una contrattura ai flessori della coscia sinistra, Stefan De Vrij si è fatto trovare immediatamente pronto come già accaduto ogni qualvolta in cui è stato chiamato in causa. Qualche imprecisione che ha facilitato Dovbyk, controbilanciata da qualche intervento decisivo che ha dato il contributo ad ottenere una vittoria fondamentale per l'Inter. Un successo che l'olandese celebra sui social: "Orgogliosi di questa squadra! Avanti così" si legge su Instagram.