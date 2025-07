Nel corso di '1 Football Club' su 1 Station Radio, l'agente FIFA Claudio Anellucci si è soffermato sull'acquisto da parte dell'Inter di Ange-Yoan Bonny: "È un buon giocatore. Cristian Chivu lo conosce bene, lo ha già avuto e sa cosa può e cosa non può dargli. Fa un salto importante, da una squadra che si è salvata nelle ultime giornate a una che deve vincere sempre, subito, e con pressione. Io, sinceramente, sarei andato su giovani italiani da valorizzare. Per esempio, avrei tenuto Pio Esposito. Per me è un profilo molto interessante, così come suo fratello Sebastiano. Sono il futuro della Nazionale, lo dico da anni. Avrei fatto crescere gli Esposito piuttosto che investire su uno straniero. Ma è una mia opinione: evidentemente, all’Inter hanno fatto altre valutazioni".

Potendone scegliere solo uno, quale dei due Esposito avrebbe fatto crescere: Sebastiano, ora all’Empoli, o Francesco Pio, che si sta mettendo in mostra al Mondiale per Club?

“Francesco Pio, senza dubbio. È già nell’Inter. Ma anche Sebastiano per me è un ottimo giocatore. Chiunque li prenda fa un affare. Ma se hai già un ragazzo così in casa, io me lo terrei stretto e lo farei crescere. Quando arriva il momento giusto, lo butti dentro. Francesco Pio ha segnato un gol pochi giorni fa che mi ha ricordato certi attaccanti di alto livello. Forse è il talento che mancava all’Italia, tutte le movenze sono da attaccante vero. Ecco perché non capisco certe scelte. Tutti dicono che bisogna far crescere i giovani, farli giocare. Ma quando hai l’occasione di farlo davvero, vai a prendere Bonny?".