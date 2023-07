Brutta notizia per Sofie Junge Pedersen, nuova giocatrice dell'Inter Women. La centrocampista danese sarà infatti costretta a saltare gli imminenti Mondiali in Australia e Nuova Zelanda per un infortunio. Ai microfoni del sito ufficiale della Federcalcio locale, Pedersen esprime tutto il suo rammarico: "Fa male in modo indescrivibile tornare a casa prima dell'inizio della Coppa del Mondo per un infortunio. Ho sognato e lottato per arrivare qui fin da quando ho iniziato a giocare a calcio, ma lo sport sa essere brutale. Spero che le mie compagne facciano del loro meglio. So quanto hanno lottato per essere qui".