Il calcio femminile celebra le proprie eccellenze proiettandosi nel futuro grazie all'evento 'Frecciarossa Game On - Women in Sport', durante il quale sono state premiate le migliori giocatrici della Serie A Femminile eBay, ed insieme p stato il nuovo logo della Serie A. Per quel che concerne le giocatrici premiate, la palma di migliore assoluta è andata per la seconda volta in carriera dopo il riconoscimento del 2021 a Cristiana Girelli, campionessa d'Italia con la Juventus come Sofia Cantore, nominata miglior attaccante.

Gli altri premi, invece, sono finiti nelle mani di Gina Chmielinski del Sassuolo, eletta miglior centrocampista, Ivana Andres dell'Inter premiata come miglior difensore, Cecilia Runarsdottir, con l'estremo difensore interista a prendersi il titolo di miglior portiere, e Giorgia Arrigoni del Milan eletta miglior giovane. Celebrate, poi, anche Vero Boquete, stella della Fiorentina e vincitrice del "Frecciarossa Women in Sport Award - Il Talento non ha genere", e Manuela Giugliano, capitana della Roma e prima italiana nella storia a essere inclusa tra le nominate per il Pallone d'Oro.