La Serie A femminile cambia volto e cambia nome. Quest'oggi, nel corso di 'Frecciarossa Game On - Women in Sport' a Romaè stato ufficialmente presentato il rebranding completo del massimo campionato rosa; si tratta di un progetto firmato Ragù Communication, partner di riferimento nel panorama sportivo per progetti di brand strategy, rebranding e comunicazione integrata, che ha costruito una brand identity capace di unire strategia e ispirazione. La nuova Serie A Women italiana, della quale è stato svelato il nuovo logo, si presenta oggi come un brand che parla la lingua delle nuove generazioni, ascolta la voce dei tifosi, riflette l’energia delle atlete che ogni settimana scendono in campo per raccontare molto più di una partita.

L’approccio ha messo al centro la forza delle sue persone. A guidare l’identità di Serie A Women infatti, non sono state solo analisi e strategie, ma ascolto e visione di atlete, allenatori, tifosi, dirigenti, appassionati. Il nuovo logo Serie A Women rappresenta il calcio femminile con stile moderno e dinamico. La sagoma della "A", evoca un campo da calcio in prospettiva, simboleggiando strategia e gioco. Al centro, la "W" fiammeggiante incarna passione ed energia che accendono il terreno di gioco.