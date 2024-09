Sono state tredici in totale, di cui due entrate e undici uscite, le operazioni completate dall'Inter per quanto riguarda il Settore Giovanile femminile. Di seguito il recap della sessione estiva:

ENTRATE

Matilde Rachello (2007) | Rientrata dal prestito all’Hellas Verona

Mariasole Platto (2010) | a titolo definitivo dall’Uesse Sarnico

USCITE

Carolina Tironi (2006) | a titolo temporaneo al Cesena

Rebecca D'Elia (2006) | a titolo temporaneo al Cesena (ha firmato il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2026 prima di passare in prestito al Cesena)

Elena Belli (2006) | a titolo temporaneo al Cesena

Noemi Battilana (2005) | a titolo temporaneo al Cesena (ha firmato il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2026 prima di passare in prestito al Cesena)

Giulia Trevisan (2004) | a titolo temporaneo al Cesena (ha firmato il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2026 prima di passare in prestito al Cesena)

Beatrice Calegari (2006) | a titolo temporaneo al Cesena

Vanessa Mutti (2006) | a titolo temporaneo all'FC Lumezzane

Marta Razza (2006) | a titolo temporaneo al Brescia

Erika Di Cataldo (2006) | a titolo temporaneo alla Freedom Fc

Greta Fornara (2006) | a titolo temporaneo al Gatteo Mare

Michela Venturini (2007) | a titolo temporaneo al Pavia Academy