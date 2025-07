Nonostante la sconfitta patita ieri per 3-1 contro la Spagna campione del mondo in carica, l'Italia Femminile di Andrea Soncin ha conquistato il traguardo dei quarti di finale degli Europei svizzeri. A commentare questa qualificazione è Annamaria Serturini, centrocampista dell'Inter Women che ieri ha fatto il suo debutto nella competizione: "È stata una notte magica, che sognavamo tutte insieme. Chi per un motivo chi per un altro volevamo questo obiettivo e vogliamo continuare a far sognare i tifosi. Siamo tranquille, sappiamo quale sia la forza della Norvegia: ha delle individualità di alto livello e un collettivo importante. Noi però vogliamo continuare a scrivere una pagina importante della storia".

Sul suo debutto nel torneo aggiunge: "Io mi metto sempre a disposizione del mister, la cosa importante è che sia utile alla squadra. Non vedevo l'ora di scendere in campo. Il prossimo step? Dobbiamo curare tutti i dettagli della gara contro la Norvegia. Per continuare a coltivare questo sogno magnifico".