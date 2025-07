Nuovo acquisto per l'Inter Femminile che annuncia oggi l'arrivo in rosa di Caroline Pleidrup, difensore danese classe 2000. Come riportato dal sito ufficiale della società nerazzurra, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

La giocatrice, si legge ancora su inter.it, viene da tre stagioni in Serie A con il Sassuolo dove ha collezionato 78 presenze e 2 reti. Nel 2024 ha esordito nella nazionale maggiore danese.