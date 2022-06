Intervistato dal sito Tuttocalciofemminile, Enrico Sbardella, ct dell'Under 19 italiana femminile, sottolinea la felicità nel vedere tre delle sue ragazze nel gruppo di Milena Bertolini in vista dell'Europeo: "Siamo estremamente contenti che tre delle nostre giovani sono state nuovamente convocate per il terzo raduno della Nazionale maggiore in preparazione all'Europeo in Inghilterra. Che sono Beccari della Juve, Ferrara della Roma e Chiara Robustellini dell'Inter. Per noi è un orgoglio. È ovvio che in vista del nostro Europeo che come detto presenta un girone di ferro avere queste tre giocatrici o non averle per noi cambierebbe di tanto gli equilibri. Al di là dell'esperienza importantissima che andrebbero a fare con la Nazionale maggiore ci mancherebbe".