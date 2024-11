"L’Inter oggi per me significa famiglia, è dove sono cresciuta sia come calciatrice che come persona. Lavoro per dare sempre il 100%, per essere un punto di riferimento anche per le mie compagne. Per me il calcio è passione, perseveranza, divertimento. Il momento più felice? L’esordio nel derby, un momento che non dimenticherò mai". Queste le parole di Chiara Robustellini, difensore di Inter Women, riportate sul Matchday Programma di Inter-Venezia.