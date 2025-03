All'Arena Civica Gianni Brera di Milano va in scena un derby femminile pirotecnico per la terza giornata della Poule Scudetto: 3-3 alla fine, con l'Inter di Gianpiero Piovani che va in vantaggio tre volte si fa sempre riprendere puntualmente dal Milan che, all'80', piazza il gol decisivo con Ijeh che vale il pari definitivo.

In precedenza, le nerazzurre, avanti nel punteggio già al 14' con Milinkovic, si fanno male da sole con gli autogol di Merlo e poi della stessa Milinkovic che annulla il momentaneo sorpasso di Cambiaghi, Il tris di Wullaert al 68' regala solo l'illusione alle padrone di casa, riprese a 10' dal triplice fischio.