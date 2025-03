Dopo la sconfitta con la Roma, l'Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per sfidare le cugine del Milan nel derby valido per la terza giornata della Poule Scudetto. Di seguito le formazioni ufficiali di Gianpiero Piovani e Suzanne Bakker per la sfida in programma per le 13:30 all'Arena Civica Gianni Brera.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszàr, 24 Milinkovic, 23 Magull, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustelli, 17 Fordos, 20 Detruter, 21 Tomaselli, 22 Schough, 40 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 23 Piga, 17 Vigilucci; 5 Cernoia, 12 Mascarello, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 19 Ijeh, 99 Dompig.

A disposizione: 22 Fedele, 38 Tornaghi, 7 Marinelli, 9 Nadim, 10 Karczewska, 14 Rubio, 15 Stokic, 20 Soffia, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah Amoakoah.

Coach: Suzanne Bakker.

Arbitro: Ancora

Assistenti: Cecchi, Massari.

Quarto ufficiale: Raineri

