Due punti scappati via nella maniera più assurda possibile: travolta dal ciclone Martina Piemonte, autrice di tutti e quattro i gol della Lazio, l'Inter Women vede sfuggire un successo che sembrava cosa fatta facendosi rimontare per due volte fino al rocambolesco 4-4 finale. Al termine del match, il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani prova a spiegare cosa non è andato ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo avuto un buon approccio alla gara perché siamo riuscite ad andare subito sul 2-0 per noi. Sapevamo il valore della Lazio che è una squadra temibile. Ci siamo abbassate troppo e abbiamo subito il pareggio, poi però abbiamo reagito bene segnando altre due reti. Spiace che nel finale abbiamo preso due gol simili, abbassandoci ancora una volta troppo, soprattutto siamo rammaricati per aver subito 4 reti in una gara essendo la miglior difesa. Però per quello che stanno dando queste ragazze, per il percorso intrapreso e soprattutto per il tour de force che abbiamo fatto in questo periodo ci sta pareggiare su questo campo. Stiamo comunque facendo un ottimo cammino, dove abbiamo cambiato tante giocatrici e metterle insieme non era facile".

Adesso, sarà tempo di Poule Scudetto per le nerazzurre: "Adesso dobbiamo pensare che abbiamo in mano qualcosa di grosso e dobbiamo cercare di non farcelo sfuggire. Oggi sicuramente potevamo portarci a casa la vittoria, dobbiamo migliorare giorno per giorno. Ora dobbiamo essere brave a fare un'ottima Poule Scudetto, abbiamo voglia di migliorarci e sicuramente ce la giocheremo con tutti. Abbiamo un vantaggio che non è da gestire, ma che ci porta a fare qualcosa di più".