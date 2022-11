Dopo aver dedicato la giornata di ieri ai test atletici e all’allenamento congiunto con la selezione Under 23 di Nazzarena Grilli, questa mattina la Nazionale Femminile di Milena Bertolini ha sostenuto l’ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per Lignano Sabbiadoro, dove venerdì alle 17.30 si disputerà il match con l’Austria, che precederà di quattro giorni la gara in programma a Belfast contro l’Irlanda del Nord. In questi due impegni, la ct non potrà contare su Alice Tortelli, Agnese Bonfantini e Giada Greggi, costretta a saltare la sfida contro l’altra giallorossa: le tre calciatrici sono infatti indisponibili e hanno già fatto rientro al club di appartenenza, sostituite da Beatrice Merlo e Angelica Soffia. L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);