Lina Magull dice la verità sul suo addio al Bayern Monaco. La nuova centrocampista dell'Inter Women, diventata subito una colonna imprescindibile per la squadra di Rita Guarino, ha parlato ai microfoni di Kicker spiegando i motivi del suo addio alla Baviera: "Non ero più contenta della mia situazione sportiva, quindi ho pensato se fosse giunto il momento di provare qualcosa di nuovo. Poi, dopo molte considerazioni, ho deciso di partire per un’avventura e fare nuove esperienze in un altro paese, imparare una nuova lingua e giocare di nuovo a calcio regolarmente. Naturalmente avrei potuto accettare la situazione così, ma ho deciso diversamente”.

Ma c'è la possibilità di rivederla in Bundesliga? "Sicuramente. Ho potuto godermi il campionato per molti anni e sono felice e orgogliosa che tutto si sia sviluppato in modo così positivo. Non dico mai mai e mi piace vivere e giocare in Germania”.