Intervenuta ai microfoni di Inter TV, l’allenatrice dell’Inter Women Rita Guarino analizza così il match pareggiato per 2-2 sul campo del Parma Femminile: “C’è un grosso rammarico e una grossa delusione per la prestazione di stasera, al di là del risultato che non è quello che volevamo. Abbiamo sicuramente buttato via il primo tempo e parte del secondo. Non era la partita che avevamo preparato, questo è il rammarico più grosso. La reazione ci stava ma doveva arrivare molto prima. Dobbiamo continuare a lavorare e a insistere su questi concetti”.