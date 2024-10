Un gol di furbizia di Michela Cambiaghi e tanta resistenza. L'Inter Women di Gianpiero Piovani torna a casa con tre punti dal Ferruccio di Seregno vincendo per 1-0 la sfida contro il Como valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile. Decisiva la zampata al dodicesimo minuto della numero 36 nerazzurra che riesce ad avere la meglio su due avversarie in altrettanti rimpalli e poi piazza la palla alle spalle di Astrid Gilardi.

Le lariane però non si scompongono e progressivamente prendono campo, creando qualche pericolo dalle parti di Rachele Baldi con un brivido clamoroso nei minuti di recupero procurato da Berta Bou Salas. L'Inter però regge l'urto e alla fine può festeggiare il successo, il quarto in sei partite, contro un avversario che storicamente ha rappresentato un osso duro per le nerazzurre.