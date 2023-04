L'Inter arriva dopo 13 anni in semifinale di Champions League, e Steven Zhang, presidente nerazzurro, celebra questo ennesimo traguardo della sua gestione ai microfoni di Prime Video:

Quarto presidente a raggiungere le semifinali, cosa significa per lei?

"Tanto per tutti noi. Siamo partiti da lontano, con tanta gente che non aveva vinto nulla. Siamo pronti ad andare avanti".

E ora ci sarà il derby.

"Sarà una chance per una rivincita, per la storia e per la scorsa stagione. Ovvio che sono emozionato a dover vivere questa partita".

Può la semifinale di Champions League ammorbidire l'eventualità di non arrivare tra le prime quattro?

"Ora ogni partita è una finale, a prescindere dall'avversario. In campionato dobbiamo fare di tutto come fatto in Champions".

Le sue emozioni sul gol di Correa?

"Sono molto contento per lui, non segnava da tanto; è stata una grande chance per dimostrare che in campo sa fare di tutto. Sono molto felice".

Commosso?

"Sì, molto".

Sarebbe triste dovesse lasciare questo club?

"Finché sarò qui, lotterò per vincere e rimanere al top in ogni competizione: campionato, Coppa Italia e Champions. Vogliamo le finali in ogni competizione. Il mio lavoro e di tutto lo staff è stato questo. Se dovessi andare via? Non ne ho parlato con nessuno di questo, tutti qui lavorano per il club e per vincere".

