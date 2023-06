"Vincere e perdere fa parte dello sport. voglio complimentarmi con tutte le componenti dell'Inter: hanno dato tutti il 100%. E mi complimento con il City per l'ottima stagione. Siamo orgogliosi di essere approdati alla finale e di giocare contro i migliori, potendo anche mostrare le nostre qualità senza paura, indipendentemente dal risultato finale". Così Steven Zhang a Sky dopo il ko amarissimo in finale di Champions League.

Nessuno pensava che l'Inter fosse così vicina al City...

"Penso che la mentalità e la qualità dei nostri ragazzi sia di alto livello. Non siamo inferiori a nessuno e tutti l'hanno visto stasera".

Come ripartire? Avete già parlato con Inzaghi?

"Una stagione positiva su cui riflettere e abbiamo già iniziato da qualche tempo a lavorare per il futuro. I giocatori che hanno disputato una buona stagione continueranno con noi e saremo felici di sostenerli. Una campagna acquisti non si pianifica in un giorno...".

Cosa può dirci sugli step per il futuro?

"Importante restare competitivi trattenendo i migliori calciatori. Oggi abbiamo dimostrato di meritare le finale e di essere davvero forti. Tutti pensavano non dovesse nemmeno esserci partita... Siamo davvero orgogliosi di questo risultato, poi una finale deve sempre avere un vincitore e un vinto, ma siamo molto fiduciosi per le fondamenta".

L'età media è piuttosto elevata: potrete ringiovanire mantenendo alto il livello?

"Dal calcio ho imparato che una squadra vincente ha bisogno di un mix tra giovani ed esperti. Qui ci siamo arrivati, poi in finale si vince e si perde, ma è sempre una questione di equilibrio e proviamo a puntarci ogni anno".

Cosa farete con Lukaku?

"Ha dimostrato grande attaccamento all'Inter. Lui è un ragazzo incredibile: ha un contratto con il Chelsea e dovremo parlare con loro per capire".

