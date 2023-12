La prima vittoria in Youth League vale all'Inter Under 19 di Cristian Chivu l'ennesima qualificazione agli spareggi per gli ottavi di finale della competizione, certificata grazie alla bella notizia che qualche ora più tardi è arrivata da Salisburgo. La formazione austriaca, già qualificata di diritto al Round of 16 in quanto già certa di essere prima del girone D, fa in pieno il suo dovere superando per 4-2 il Benfica, risultato che estromette le Aguias, solo due stagioni fa vincitori del trofeo, dalla competizione.

La partita si anima sin dai primi minuti, con gli austriaci che si portano sul 2-0 nel giro di un quarto d'ora grazie all'autorete di Diogo Filipe e al gol di Adam Daghim. Il Benfica reagisce trovando il gol del 2-1 al 21esimo con Ivan Correia, ma i Roten Bullen ristabiliscono le distanze grazie ad un calcio di rigore realizzato da Phillip Verhounig. Nella ripresa i lusitani provano l'assalto, arrivano al 3-2 al minuto 70 con Joao Rego ma a otto dal novantesimo Valentin Sulzbacher sigilla con una conclusione ravvicinata in posizione dubbia la vittoria dei Mozartiani. Ultimo brivido in pieno recupero, con la conclusione da zero metri di Rodrigo Rego finita clamorosamente fuori. Finisce così, col Salisburgo che chiude il suo girone a quota 14 e il Benfica che rimane fermo a 6, superato all'ultima curva dall'Inter che quindi a febbraio andrà a giocarsi la chance per approdare agli ottavi della competizione, risultato che manca dalla stagione 2019-2020.

