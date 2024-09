L'Inter 'gioca' con l'altezza notevole di Tomas Palacios per dare il benvenuto all'ultimo acquisto del suo mercato. "C'è una nuova torre in città, presto in movimento", il messaggio a corredo della foto che ritrae l'ex Independiente Rivadavia, il cui soprannome è proprio 'Torre pampeana', su una scacchiera. Nel tweet successivo, spazio all'ormai tradizionale video realizzato da Inter Media House.

