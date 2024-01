Con la pubblicazione del bilancio da parte della Roma avvenuto ieri, Calcioefinanza.it propone il quadro completo dei conti delle big del campionato di Serie A. Con dati che, a livello aggregato, sono in miglioramento rispetto alla stagione precedente per le otto squadre che hanno chiuso nelle prime otto posizioni della classifica. La società che ha registrato il fatturato più alto è la Juventus, con 507,6 milioni di ricavi, seguita da Inter (425,4 milioni) e Milan (404,5 milioni): tuttavia, in termini di crescita percentuale rispetto al 2022/23, chi ha fatto meglio è il Napoli, che ha più che raddoppiato i ricavi rispetto al 2021/22 passando da 175,9 a 359,2 milioni di euro nel 2022/23, anno in cui i partenopei hanno conquistato il loro terzo scudetto della storia.

La società nerazzurra primeggia per quel che concerne il dato relativo agli incassi da matchday, con 78,9 milioni di euro, e dai diritti tv (196,5 milioni) grazie al raggiungimento della finale di Champions League, mentre dal punto di vista dei ricavi commerciali è la Juventus al top (174,9 milioni) e nella gestione dei calciatori (comprese quindi le plusvalenze) è stata l’Atalanta ad incassare di più (83,5 milioni). Dal punto di vista dei costi, in vetta troviamo sempre la Juventus con 606,9 milioni di euro, seguita da Inter (465,5 milioni) e dal Milan (389,6 milioni). Tra le varie voci, la Juventus è la società che ha registrato nel 2022/23 i maggiori costi sia dal punto di vista del costo del personale (282,3 milioni di euro) che dal punto di vista degli ammortamenti legati ai calciatori (146,4 milioni).

